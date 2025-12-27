https://ria.ru/20251227/ozhog-2065047789.html
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве - РИА Новости, 27.12.2025
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве
Московские следователи начали проверку после появления в социальных сетях информации о том, что ребенок получил ожог гортани, выпив безалкогольный напиток,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:18:00+03:00
2025-12-27T13:18:00+03:00
2025-12-27T13:18:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251213/draka-2061809325.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка из-за напитка