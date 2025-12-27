Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве - РИА Новости, 27.12.2025
13:18 27.12.2025
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве - РИА Новости, 27.12.2025
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве
Московские следователи начали проверку после появления в социальных сетях информации о том, что ребенок получил ожог гортани, выпив безалкогольный напиток,... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка в Москве

СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани ребенка из-за напитка

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после появления в социальных сетях информации о том, что ребенок получил ожог гортани, выпив безалкогольный напиток, сообщила пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о том, что в одном из магазинов столицы обнаружена партия безакогольного напитка, в составе которого неизвестное химическое вещество. Попробовав напиток, ребенок получил ожог гортани.
"По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Денису Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, добавили в ведомстве.
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке
13 декабря, 09:41
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
