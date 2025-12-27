Комика Останина* будут судить за оскорбление чувств верующих

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* (внесен в список террористов и экстремистов) предстанет перед судом, его обвиняют в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих, сообщает столичная прокуратура.
"Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина*. Он обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)... Уголовное дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Правоохранителями установлено, что 7 марта Останин*, находясь в одном из развлекательных заведений на улице Садовая-Черногрязская, выражая явное неуважение к обществу, публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Видео запись выступления позднее была размещена его сообщниками на одном из видеохостингов в интернете.
Кроме этого, Останин*, имея негативное отношение к людям, получившим увечья и утратившим трудоспособность, 15 марта в ходе публичного выступления в Москве, запись которого была опубликована в интернете, высказывал в отношении них враждебные комментарии, совершив действия, направленные на унижение достоинства человека, с угрозой применения насилия.
Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
В июне Останина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
