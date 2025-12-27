Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей Херсона

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Кроме того, по его словам, на Карантинном острове противник минирует береговую линию, опасаясь действий российских разведчиков.
"На минах подрываются мирные люди, в чем украинские пропагандисты на своих медиаресурсах ложно обвиняют, конечно же, российских бойцов", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
