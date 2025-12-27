Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей Херсона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
27.12.2025
Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей Херсона
Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей Херсона
Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей Херсона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей микрорайона Херсона "Корабел" на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Операторы дронов на Острове ходят только в гражданской одежде и прячутся в пустующих квартирах", - сказал Сальдо.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВСУ назвали "психологами" солдат, пытающих сослуживцев, рассказал пленный
07:18
Кроме того, по его словам, на Карантинном острове противник минирует береговую линию, опасаясь действий российских разведчиков.
"На минах подрываются мирные люди, в чем украинские пропагандисты на своих медиаресурсах ложно обвиняют, конечно же, российских бойцов", - сказал губернатор.
Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра, наносятся удары по позициям и целям противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
