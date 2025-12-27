https://ria.ru/20251227/opasnost--2065030844.html
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.12.2025
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.12.2025
