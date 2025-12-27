СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря

ООН, 27 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу РФ проведет 29 декабря, в понедельник, неформальную встречу на тему "Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите", сообщает российское постпредство.
"Двадцать девятого декабря в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите", – говорится в сообщении миссии в Telegram-канале.
С чем именно связан запрос российской миссии на заседание, не уточняется.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
