Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/oon-2065082811.html
СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря
СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря - РИА Новости, 27.12.2025
СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря
Совет Безопасности ООН по запросу РФ проведет 29 декабря, в понедельник, неформальную встречу на тему "Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:40:00+03:00
2025-12-27T18:40:00+03:00
в мире
россия
москва
нью-йорк (город)
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013716721.html
россия
москва
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, нью-йорк (город), оон, нато
В мире, Россия, Москва, Нью-Йорк (город), ООН, НАТО
СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря

СБ ООН проведет неформальное заседание по космосу 29 декабря по запросу России

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 27 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу РФ проведет 29 декабря, в понедельник, неформальную встречу на тему "Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите", сообщает российское постпредство.
"Двадцать девятого декабря в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Риски и вызовы, связанные с неконтролируемым использованием спутников на низкой околоземной орбите", – говорится в сообщении миссии в Telegram-канале.
С чем именно связан запрос российской миссии на заседание, не уточняется.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров выступил за запрет размещения ядерного оружия в космосе
27 апреля, 18:26
 
В миреРоссияМоскваНью-Йорк (город)ООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала