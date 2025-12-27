В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины отбили у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались затащить в автобус, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видео, несколько человек вырывают из рук сотрудников военкомата мужчину, он убегает, а автобус уезжает. Женщина на кадрах рассказывает, что у спасенного мужчины был порезан бок, замечена кровь.