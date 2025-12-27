В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины отбили у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались затащить в автобус, сообщает украинское издание "Страна.ua".
На опубликованном изданием видео, несколько человек вырывают из рук сотрудников военкомата мужчину, он убегает, а автобус уезжает. Женщина на кадрах рассказывает, что у спасенного мужчины был порезан бок, замечена кровь.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
