В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
19:43 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/odessa-2065089920.html
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
Жители Одессы на юге Украины отбили у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались затащить в автобус, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:43:00+03:00
2025-12-27T19:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065089537_0:91:780:530_1920x0_80_0_0_52b0425040c3fa1051c4e78620f81bed.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064939397.html
https://ria.ru/20251225/vsu-2064615125.html
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ

Жители Одессы отбили у ТЦК мужчину, у которого был порезан бок

Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК
Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины отбили у сотрудников военкомата мужчину, которого насильно пытались затащить в автобус, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе прохожие отбили мужчину, которого пытались затащить в автобус ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Бойцы подполья уничтожили в Одесской области двух сотрудников ТЦК
Вчера, 16:51
На опубликованном изданием видео, несколько человек вырывают из рук сотрудников военкомата мужчину, он убегает, а автобус уезжает. Женщина на кадрах рассказывает, что у спасенного мужчины был порезан бок, замечена кровь.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Сотрудник ТЦК - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК
25 декабря, 14:47
 
