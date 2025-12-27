Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/nato-2065065247.html
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
Удары возмездия России по объектам на Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет Politico. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:03:00+03:00
2025-12-27T16:03:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
https://ria.ru/20251227/vstrecha-2065059203.html
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065033325.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, politico
В мире, Украина, Россия, Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Politico
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России

Politico: удары возмездия России по Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Удары возмездия России по объектам на Украине вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса, пишет Politico.
«
"Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским в США
15:04
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши в субботу сообщило, что дежурные военные самолеты были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
В этот же день Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. По данным ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
Владимир и Елена Зеленские - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским из-за его жены
10:53
 
В миреУкраинаРоссияПольшаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала