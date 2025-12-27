Рейтинг@Mail.ru
15:57 27.12.2025 (обновлено: 19:39 27.12.2025)
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" пожаловался на россиян, которые отказываются принимать статины. РИА Новости, 27.12.2025
Мясников отчитал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя

Мясников отчитал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" пожаловался на россиян, которые отказываются принимать статины.
"Есть такие "антиста" — это я их так назвал — "антистатиночники". Они ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы", — заявил он.
10 декабря, 22:45
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
10 декабря, 22:45
Мясников подчеркнул, что отказываться от статинов в новогодние праздники из-за алкоголя не стоит, отметив опасность резкого прекращения приема лекарств.
Статины — группа лекарственных средств, которые помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта.
Ранее Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита. Врач отметил, что из-за злоупотребления жирной пищей и большого количества алкоголя повышается риск развития воспаления поджелудочной железы, симптомами которого считается сильная боль, тошнота и рвота.
30 октября, 16:06
Мясников назвал самый опасный распространенный вирус
30 октября, 16:06
 
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр Мясников (врач)Новый год
 
 
