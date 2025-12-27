https://ria.ru/20251227/myasnikov-2065064624.html
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян - РИА Новости, 27.12.2025
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" пожаловался на россиян, которые отказываются принимать статины. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:57:00+03:00
2025-12-27T15:57:00+03:00
2025-12-27T19:39:00+03:00
здоровье
здоровье - общество
россия
александр мясников (врач)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg
https://ria.ru/20251210/myasnikov-2061243987.html
https://ria.ru/20251030/virus-2051874683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0ca85366a551011bd150c232beeb848b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, здоровье - общество, россия, александр мясников (врач), новый год
Здоровье, Здоровье - Общество, Россия, Александр Мясников (врач), Новый год
"На их совести трупы". Мясников жестко отчитал россиян
Мясников отчитал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" пожаловался
на россиян, которые отказываются принимать статины.
"Есть такие "антиста" — это я их так назвал — "антистатиночники". Они ничего не понимают в этой теме, ведутся либо на идиотов-блогеров, либо на врачей-преступников, которые, не понимая ситуации, начинают отговаривать людей от приема лекарств. На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы", — заявил он.
Мясников
подчеркнул, что отказываться от статинов в новогодние праздники из-за алкоголя не стоит, отметив опасность резкого прекращения приема лекарств.
Статины — группа лекарственных средств, которые помогают нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают при повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта.
Ранее Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита. Врач отметил, что из-за злоупотребления жирной пищей и большого количества алкоголя повышается риск развития воспаления поджелудочной железы, симптомами которого считается сильная боль, тошнота и рвота.