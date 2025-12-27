https://ria.ru/20251227/most-2065034695.html
Василий Анохин: В Вязьме открыт новый автомобильный путепровод
Новый автомобильный путепровод длиной более 300 метров открыт в Вязьме на месте бывшего Панинского моста, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новый автомобильный путепровод длиной более 300 метров открыт в Вязьме на месте бывшего Панинского моста, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Это важный инфраструктурный объект, соединяющий несколько районов города с промышленным центром, а также Смоленскую область с Калужской. Все работы выполнены при поддержке правительства России. Открытие состоялось при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина по видеоконференцсвязи", - написал Анохин.
Протяженность моста составила 316 метров, ширина – почти 17 метров. При строительстве особое внимание уделялось качеству и безопасности. Тротуары обустроены в одном уровне с проезжей частью. По всей длине путепровода смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.
Стоимость проектирования и строительства моста составила более 2,7 миллиарда рублей. Основная часть средств выделена из федерального бюджета, сообщил губернатор.