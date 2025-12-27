Рейтинг@Mail.ru
10:58 27.12.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыли для движения автотранспорта через 30 минут после сообщения о приостановке движения, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 27.12.2025
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Крымский мост открыли для движения автотранспорта через 30 минут после сообщения о приостановке движения, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в Мах.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 10.07 мск
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено" - говорится в сообщении, опубликованном в 10.37 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
