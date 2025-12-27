https://ria.ru/20251227/most-2065033951.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыли для движения автотранспорта через 30 минут после сообщения о приостановке движения, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:58:00+03:00
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 30 минут