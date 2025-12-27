https://ria.ru/20251227/moskva-2065091370.html
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
В Москве продолжаются работы по очистке улиц - РИА Новости, 27.12.2025
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:57:00+03:00
2025-12-27T19:57:00+03:00
2025-12-27T19:57:00+03:00
москва
новый год
общество
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060004975_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_6cc41d1ac16ea4745e4a51896c8476ca.jpg
https://ria.ru/20251227/moskva-2065029071.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060004975_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_5a87998ae321a477d3de2894863983fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый год, общество, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Новый год, Общество, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
В Москве продолжаются работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до двух сантиметров. К утру 28 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, чтобы пешеходы не заходили в опасные зоны.
"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.