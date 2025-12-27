Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжаются работы по очистке улиц - РИА Новости, 27.12.2025
19:57 27.12.2025
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
В Москве продолжаются работы по очистке улиц - РИА Новости, 27.12.2025
В Москве продолжаются работы по очистке улиц
Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.12.2025
В Москве продолжаются работы по очистке улиц

В Москве продолжаются работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до двух сантиметров. К утру 28 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, чтобы пешеходы не заходили в опасные зоны.
"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
МоскваНовый годОбществоМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
