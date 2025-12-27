В Москве продолжаются работы по очистке улиц

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, Работы по очистке улиц, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до двух сантиметров. К утру 28 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК , железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"В течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, чтобы пешеходы не заходили в опасные зоны.