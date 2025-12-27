https://ria.ru/20251227/moskva-2065060514.html
В Тульской, Брянской и Калужской областях ожидается сильный снегопад
Обильный снегопад ожидается в Тульской, Брянской, Калужской и Московской областях в воскресенье, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 27.12.2025
В Тульской, Брянской, Калужской и Московской областях ожидаются снегопады