15:11 27.12.2025
В Тульской, Брянской и Калужской областях ожидается сильный снегопад
В Тульской, Брянской и Калужской областях ожидается сильный снегопад
В Тульской, Брянской и Калужской областях ожидается сильный снегопад

В Тульской, Брянской, Калужской и Московской областях ожидаются снегопады

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обильный снегопад ожидается в Тульской, Брянской, Калужской и Московской областях в воскресенье, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Двадцать восьмого декабря в Тульской, ночью в Брянской, Калужской, Московской областях сильный снег", - сказали в Гидрометцентре.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
