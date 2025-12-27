В Москве завершается капитальный ремонт фасадов четырех жилых домов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Капремонт фасадов четырех жилых домов с применением фиброцементных панелей завершается в Таможенном проезде в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В Таможенном проезде в ЮВАО завершается капремонт фасадов четырех жилых домов с применением фиброцементных панелей. Такой способ позволяет сделать обновленное здание более ярким и энергоэффективным. Специалисты устанавливают утеплитель из минераловатных плит и современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капремонт по современной технологии проходит по адресу: проезд Таможенный, дом 8, корпус 1. Для здания выбрали оттенки "транспортный серый", "пыльно-серый", "черно-серый" и "сигнальный белый". Параллельно завершаются работы по приведению в порядок входных групп, обновлению окон в местах общего пользования, ремонту цоколя и отмостки.

"В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов работы проходят и в доме 10 в Таможенном проезде. Здание обшили панелями в оттенках "транспортный серый", "пыльно-серый" и "сигнальный белый". Продолжаются работы по обновлению входных групп, замене окон в местах общего пользования, цоколю и отмостке", - уточняется в сообщении.