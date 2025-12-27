https://ria.ru/20251227/moskva-2065029071.html
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года - РИА Новости, 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными, температура будет на один - два градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Леус: первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными