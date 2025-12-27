Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
09:59 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года - РИА Новости, 27.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
Первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными, температура будет на один - два градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.12.2025
москва
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года

Леус: первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными

Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Новогодняя ёлка на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первые пять дней нового года в Москве будут умеренно морозными, температура будет на один - два градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начиная с завтрашнего дня и первые пять дней нового года оттепели в столице не будет, а погода будет умеренно морозная. В последний день этого года и первые пять дней следующего года температура будет примерно на один - два градуса ниже климатической нормы", - сказал Леус.
