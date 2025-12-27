https://ria.ru/20251227/moskva-2064999960.html
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре на юго-западе Москвы
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре на юго-западе Москвы - РИА Новости, 27.12.2025
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре на юго-западе Москвы
Строители закончили фасадные работы в деловом центре в Академическом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 27.12.2025
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре в Академическом районе
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Строители закончили фасадные работы в деловом центре в Академическом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия", – приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По словам министра, сейчас на стройплощадке идут отделочные работы, их планируется завершить к весне 2026 года. Кроме того, в первом квартале должны начаться пусконаладочные работы, добавил Овчинский.
Объект располагается на улице Вавилова на юго-западе Москвы
, рядом со станцией метро "Ленинский проспект" и станцией МЦД "Площадь Гагарина".
Внутри бизнес-центра будут обустроены около 41,5 тысячи "квадратов" офисных площадей, уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики. Снаружи рядом с деловым комплексом еще разместят пространства для работы и отдыха.
Застройщиком проекта является компания Stone. Полностью достроить деловой комплекс планируется в 2026 году.