27.12.2025
09:55 27.12.2025
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре на юго-западе Москвы
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
москва, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: облицовку фасадов завершили в бизнес-центре на юго-западе Москвы

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Строители закончили фасадные работы в деловом центре в Академическом районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Комплекс площадью 74 тысячи квадратных метров состоит из двух корпусов высотой в 23 и 12 этажей, объединенных двухуровневым стилобатом. На первом этаже предусмотрены ретейл, кафе и рестораны с террасами, открытые для горожан, на втором — торговая галерея, кафе для сотрудников и фитнес-студия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По словам министра, сейчас на стройплощадке идут отделочные работы, их планируется завершить к весне 2026 года. Кроме того, в первом квартале должны начаться пусконаладочные работы, добавил Овчинский.
Объект располагается на улице Вавилова на юго-западе Москвы, рядом со станцией метро "Ленинский проспект" и станцией МЦД "Площадь Гагарина".
Внутри бизнес-центра будут обустроены около 41,5 тысячи "квадратов" офисных площадей, уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики. Снаружи рядом с деловым комплексом еще разместят пространства для работы и отдыха.
Застройщиком проекта является компания Stone. Полностью достроить деловой комплекс планируется в 2026 году.
 
МоскваДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
