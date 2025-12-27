https://ria.ru/20251227/moskva-2064999093.html
Ефимов: в Сокольниках построят парк с прудом и спортплощадкой
Ефимов: в Сокольниках построят парк с прудом и спортплощадкой
Ефимов: в Сокольниках построят парк с прудом и спортплощадкой
Девелопер возведет в восточной части Москвы в районе Сокольники парк с прудом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в Сокольниках построят парк с прудом и спортплощадкой
Ефимов: парк с прудом построят в районе Сокольники
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Девелопер возведет в восточной части Москвы в районе Сокольники парк с прудом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Сам парк будут возводить в рамках проекта по строительству жилого квартала на улице Шумкина. Рядом с ЖК располагается парк "Сокольники
", одноименная станция метро и станция МЦД "Митьково".
"Парк появится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг пруда площадью 450 квадратных метров высадят растения, которые воспроизводят природу парка "Сокольники". Пространство разделят на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил замглавы города, пруд будет расположен у первых этажей новостроек, где разместят около 2,5 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, включая заведения общепита, магазины, салоны красоты.
На территории парка обустроят детские площадки, зоны для воркаута, пляжного волейбола, стритбола, сквоша, пинг-понга, пространства для занятий пилатесом и йогой, скалодром и т.д. У северной части пруда будет зона отдыха, у южной – амфитеатр. Помимо пруда, в парке еще запланирован ручей с каскадами и натуральными камнями, над самим водоемом установят мост, рассказали в столичном градкомплексе.