Ефимов: в Сокольниках построят парк с прудом и спортплощадкой

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Девелопер возведет в восточной части Москвы в районе Сокольники парк с прудом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Сам парк будут возводить в рамках проекта по строительству жилого квартала на улице Шумкина. Рядом с ЖК располагается парк " Сокольники ", одноименная станция метро и станция МЦД "Митьково".

"Парк появится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг пруда площадью 450 квадратных метров высадят растения, которые воспроизводят природу парка "Сокольники". Пространство разделят на ряд обособленных зон, удобных для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как уточнил замглавы города, пруд будет расположен у первых этажей новостроек, где разместят около 2,5 тысяч квадратных метров коммерческих объектов, включая заведения общепита, магазины, салоны красоты.