Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине - в Великом Устюге.

"Новый год я всегда отмечаю у себя на родине, на Вологодчине, в Великом Устюге . У терема моего сказочного мы вместе с помощниками устраиваем большой праздник, приезжают тысячи гостей со всей нашей необъятной страны и разных уголков мира. А вот за столом сидеть практически не приходится, ведь с каждым малышом и взрослым встретиться надо, поздравить, обнять, поговорить", - сказал он.

Дед Мороз поздравил взрослых и детей с наступающим 2026 годом и сообщил, что ждет гостей в своей сказочной вотчине.

"Жду всех вас в гости – у себя в Великом Устюге, в сказочном сердце Вологодчины. Самовар у меня всегда наготове", - сказал зимний волшебник.