Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год
Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине - в Великом Устюге. РИА Новости, 27.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине - в Великом Устюге.
"Новый год я всегда отмечаю у себя на родине, на Вологодчине, в Великом Устюге
. У терема моего сказочного мы вместе с помощниками устраиваем большой праздник, приезжают тысячи гостей со всей нашей необъятной страны и разных уголков мира. А вот за столом сидеть практически не приходится, ведь с каждым малышом и взрослым встретиться надо, поздравить, обнять, поговорить", - сказал он.
Дед Мороз
поздравил взрослых и детей с наступающим 2026 годом и сообщил, что ждет гостей в своей сказочной вотчине.
"Жду всех вас в гости – у себя в Великом Устюге, в сказочном сердце Вологодчины. Самовар у меня всегда наготове", - сказал зимний волшебник.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.