Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/moroz-2065040535.html
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год - РИА Новости, 27.12.2025
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год
Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине - в Великом Устюге. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:04:00+03:00
2025-12-27T12:04:00+03:00
общество
великий устюг
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_228c86bf14bcd75895cd2cc837678fde.jpg
https://ria.ru/20251225/ded-moroz-2064489969.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b50985ae2dcecde90868c7a2c8f34f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, великий устюг, дед мороз
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год

Дед Мороз рассказал, что будет отмечать Новый год в Великом Устюге

© Фото : Всероссийский Дед МорозВсероссийский Дед Мороз из Великого Устюга
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Всероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что будет отмечать Новый год у себя на родине - в Великом Устюге.
"Новый год я всегда отмечаю у себя на родине, на Вологодчине, в Великом Устюге. У терема моего сказочного мы вместе с помощниками устраиваем большой праздник, приезжают тысячи гостей со всей нашей необъятной страны и разных уголков мира. А вот за столом сидеть практически не приходится, ведь с каждым малышом и взрослым встретиться надо, поздравить, обнять, поговорить", - сказал он.
Дед Мороз поздравил взрослых и детей с наступающим 2026 годом и сообщил, что ждет гостей в своей сказочной вотчине.
"Жду всех вас в гости – у себя в Великом Устюге, в сказочном сердце Вологодчины. Самовар у меня всегда наготове", - сказал зимний волшебник.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Раскрыто, что мужчины просят у Деда Мороза
25 декабря, 03:28
 
ОбществоВеликий УстюгДед Мороз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала