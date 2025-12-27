Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В результате ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств, добавили в ведомстве.