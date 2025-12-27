МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя законопроект о выборах во время военного положения, который готовится на Украине.

"Только голосование с соблюдением всех демократических норм "может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений", — сообщила газета " Известия ", ссылаясь на слова Мирошника.

Посол отметил, что любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. Выборы на Украине, как подчеркнул Мирошник, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается.

В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. Документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.

В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить для этого законодательство, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.

При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Киев не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве.