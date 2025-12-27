Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, что может легализовать Киев как подписанта соглашений - РИА Новости, 27.12.2025
01:25 27.12.2025 (обновлено: 06:02 27.12.2025)
Мирошник рассказал, что может легализовать Киев как подписанта соглашений
Мирошник рассказал, что может легализовать Киев как подписанта соглашений - РИА Новости, 27.12.2025
Мирошник рассказал, что может легализовать Киев как подписанта соглашений
Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:25:00+03:00
2025-12-27T06:02:00+03:00
украина
киев
россия
родион мирошник
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
украина
киев
россия
украина, киев, россия, родион мирошник, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
Украина, Киев, Россия, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Мирошник рассказал, что может легализовать Киев как подписанта соглашений

Мирошник: лишь демократические выборы легализуют Киев как подписанта соглашений

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лишь полностью демократические выборы могут легализовать Киев как подписанта соглашений, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя законопроект о выборах во время военного положения, который готовится на Украине.
"Только голосование с соблюдением всех демократических норм "может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений", — сообщила газета "Известия", ссылаясь на слова Мирошника.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Мирошник отметил важность отмены дискриминации русского языка на Украине
25 декабря, 02:27
Посол отметил, что любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. Выборы на Украине, как подчеркнул Мирошник, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается.
В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. Документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить для этого законодательство, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Киев не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мирошник сомневается в справедливости возможных выборов на Украине
24 декабря, 00:45
 
УкраинаКиевРоссияРодион МирошникВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
