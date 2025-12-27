Рейтинг@Mail.ru
00:15 27.12.2025
Минздрав допустит к работе врачей, срок аккредитации которых истек
Минздрав допустит к работе врачей, срок аккредитации которых истек
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав допустит к работе врачей, срок аккредитации которых истек

Минздрав допустит к работе врачей, срок аккредитации которых истек в 2025 году

Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения России допустит к медицинской деятельности врачей, срок аккредитации которых истек в 2025 году, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста … наличие сертификата специалиста, срок действия которого истек в период с 1 января по 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Уточняется, что указанная мера позволит сохранить укомплектованность медицинских и фармацевтических организаций, предоставит дополнительное время медицинским и фармацевтическим работникам для перехода на процедуру аккредитации специалиста.
В России началась подготовка врачей нового поколения
В России началась подготовка врачей нового поколения
9 октября, 03:51
 
