Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт

ГАВАНА, 27 дек - РИА Новости. Кубинский курорт Варадеро остаётся наиболее востребованным направлением в этой карибской стране среди российских туристов благодаря развитой отельной базе и протяженному побережью с белым песком, при этом россияне также активно выбирают другие курорты и города страны, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.
"Варадеро - главный пляжный курорт Кубы, признанный престижными международными платформами одним из пяти лучших пляжей мира - является самым известным и востребованным направлением у российских туристов. Здесь расположена развитая гостиничная инфраструктура, а также более 20 километров белоснежных песков и бирюзовое море", - сказал Энрикес Диас.
Представитель минтуризма отметил, что помимо Варадеро высоким спросом у россиян пользуется туристический кластер Хардинес-дель-Рей в центральной части острова, включающий острова Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. Среди популярных направлений он также назвал Ольгин на востоке страны, остров Кайо-Ларго-дель-Сур на юге Кубы и Гавану, которая привлекает туристов культурой, историей и городской атмосферой.
По словам Энрикеса Диаса, Куба делает ставку не только на пляжный отдых. Для российских туристов развиваются морские виды активности, экотуризм и культурные маршруты, в том числе в Виньялесе и Топес-де-Кольянтес, а также экскурсионные программы, связанные с наследием Эрнеста Хемингуэя, добавил он.