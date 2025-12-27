Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт

ГАВАНА, 27 дек - РИА Новости. Кубинский курорт Варадеро остаётся наиболее востребованным направлением в этой карибской стране среди российских туристов благодаря развитой отельной базе и протяженному побережью с белым песком, при этом россияне также активно выбирают другие курорты и города страны, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.