Рейтинг@Mail.ru
Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/minturizm-2065021356.html
Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт
Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт - РИА Новости, 27.12.2025
Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт
Кубинский курорт Варадеро остаётся наиболее востребованным направлением в этой карибской стране среди российских туристов благодаря развитой отельной базе и... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:22:00+03:00
2025-12-27T08:22:00+03:00
куба
варадеро
гавана
эрнест хемингуэй
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153540/55/1535405563_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d6cb334b809944468118d7b0fd3f6f24.jpg
https://ria.ru/20251227/napravlenija-2065020882.html
куба
варадеро
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153540/55/1535405563_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_26d0c82c04ef8864f330c3c9cf91d61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, варадеро, гавана, эрнест хемингуэй, туризм
Куба, Варадеро, Гавана, Эрнест Хемингуэй, Туризм
Представитель минтуризма Кубы назвал самый популярный у россиян курорт

Минтуризма Кубы назвало Варадеро самым популярным у россиян курортом

© Pixabay / dikarkaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Pixabay / dikarka
Пляж в Варадеро, Куба . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАВАНА, 27 дек - РИА Новости. Кубинский курорт Варадеро остаётся наиболее востребованным направлением в этой карибской стране среди российских туристов благодаря развитой отельной базе и протяженному побережью с белым песком, при этом россияне также активно выбирают другие курорты и города страны, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.
"Варадеро - главный пляжный курорт Кубы, признанный престижными международными платформами одним из пяти лучших пляжей мира - является самым известным и востребованным направлением у российских туристов. Здесь расположена развитая гостиничная инфраструктура, а также более 20 километров белоснежных песков и бирюзовое море", - сказал Энрикес Диас.
Представитель минтуризма отметил, что помимо Варадеро высоким спросом у россиян пользуется туристический кластер Хардинес-дель-Рей в центральной части острова, включающий острова Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. Среди популярных направлений он также назвал Ольгин на востоке страны, остров Кайо-Ларго-дель-Сур на юге Кубы и Гавану, которая привлекает туристов культурой, историей и городской атмосферой.
По словам Энрикеса Диаса, Куба делает ставку не только на пляжный отдых. Для российских туристов развиваются морские виды активности, экотуризм и культурные маршруты, в том числе в Виньялесе и Топес-де-Кольянтес, а также экскурсионные программы, связанные с наследием Эрнеста Хемингуэя, добавил он.
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
08:18
 
КубаВарадероГаванаЭрнест ХемингуэйТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала