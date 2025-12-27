Рейтинг@Mail.ru
На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации - РИА Новости, 27.12.2025
19:14 27.12.2025
На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации
На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации
На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации

Минпромторг предложил распространить бальную локализацию на электросамокаты

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электромотором, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на сайте публикации проектов нормативных актов.
"В разделе III … дополнить позициями следующего содержания: электросамокаты … электровелосипеды … гироскутеры, сигвеи … моноколеса", - говорится в проекте документа, который вносит изменения в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719.
В случае принятия документа, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов
9 декабря, 18:28
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
