На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации
Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной... РИА Новости, 27.12.2025
