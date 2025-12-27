https://ria.ru/20251227/minpromtorg-2065070151.html
Минпромторг ведет переговоры с потенциальными покупателями Ту-214
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями пассажирских самолетов Ту-214, есть ряд договоренностей, сказал журналистам глава министерства Антон Алиханов.
Ранее Росавиация
вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-21
4 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов
отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
"Если говорить про авиационную часть то, мы и сегодня провели очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями Ту-214. Есть ряд договоренностей и, надеюсь, что мы придем к какому-то результату уже. Пока целимся в I квартал следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится и будет уже превращена в реально действующие контракты", - сказал министр.
Ту-214 - это современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.