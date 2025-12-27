https://ria.ru/20251227/metro-2065035266.html
Метро Киева частично обесточено
Метро Киева частично обесточено - РИА Новости, 27.12.2025
Метро Киева частично обесточено
Метро Киева частично обесточено, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T11:16:00+03:00
2025-12-27T11:16:00+03:00
2025-12-27T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Страна.ua
Метро Киева частично обесточено
В Киеве частично обесточено метро