Гидрометцентр предупредил о метели на российских курортах в выходные
04:40 27.12.2025 (обновлено: 04:42 27.12.2025)
Гидрометцентр предупредил о метели на российских курортах в выходные
Гидрометцентр предупредил о метели на российских курортах в выходные
общество, республика крым, краснодарский край, россия, гидрометцентр, новый год
Общество, Республика Крым, Краснодарский край, Россия, Гидрометцентр, Новый год
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСнежный покров в предгорье Ялты
Снежный покров в предгорье Ялты - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Снежный покров в предгорье Ялты. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сильный снег и дождь накроет Крым и курорты Краснодарского края в выходные, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Крыму мокрый снег и снег ночью 27 декабря, ночью и днем 28 декабря очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, ветер 27-28 декабря 20-25 метров в секунду, а 27 декабря до 30 метров в секунду, 29 декабря 17-22 метра в секунду. В Краснодарском крае: очень сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, метель", - сказали в Гидрометцентре.
Синоптики также сообщили, что в муниципальном образовании город-курорт Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются "сильный ливневый дождь, в мокрый снег, очень сильные осадки, в предгорьях и горах очень сильный снег, сильная метель, гроза". "На побережье заморозки до -2 градусов, в предгорьях до -5; сильное налипание мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в горах 30-35, снежные заносы, гололедица", - уточняют синоптики.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
ОбществоРеспублика КрымКраснодарский крайРоссияГидрометцентрНовый год
 
 
