14:16 27.12.2025 (обновлено: 14:24 27.12.2025)
Медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета
Медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета
Медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета

Медсестра из Новомосковска спасла женщину на борту самолета

© Фото : пресс-служба губернатора Тульской областиМедсестра Новомосковской больницы Равза Ткачева
Медсестра Новомосковской больницы Равза Ткачева - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тульской области
Медсестра Новомосковской больницы Равза Ткачева
ТУЛА, 27 дек – РИА Новости. Медсестра из Новомосковской больницы в Тульской области Равза Ткачева спасала женщину на борту самолета в начале декабря, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"В начале декабря медсестра Новомосковской больницы Равза Ткачева вместе с дочерью улетела в отпуск. За 40 минут до посадки одна из пассажирок рейса почувствовала предобморочное состояние. Равза Атаулловна мгновенно отреагировала на призыв о помощи и предприняла необходимые действия. Вскоре пациентка почувствовала себя лучше и пришла в себя", - написал глава Тульской области.
По словам Миляева, женщина долгие годы работала операционной медсестрой, а сейчас продолжает помогать пациентам в клинико‑диагностическом центре. Равза Ткачева имеет 40-летний опыт работы.
Губернатор добавил, что авиакомпания S7 Airlines официально выразила благодарность медсестре.
Пассажирский самолёт авиакомпании Россия Боинг 747-400 Петропавловск-Камчатский, выполняющий первые два рейса по маршруту Москва-Красноярск-Москва, готовится к взлету в международном аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Врач хоккейного клуба спас пассажирку на борту самолета
