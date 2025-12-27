Медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета

ТУЛА, 27 дек – РИА Новости. Медсестра из Новомосковской больницы в Тульской области Равза Ткачева спасала женщину на борту самолета в начале декабря, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"В начале декабря медсестра Новомосковской больницы Равза Ткачева вместе с дочерью улетела в отпуск. За 40 минут до посадки одна из пассажирок рейса почувствовала предобморочное состояние. Равза Атаулловна мгновенно отреагировала на призыв о помощи и предприняла необходимые действия. Вскоре пациентка почувствовала себя лучше и пришла в себя", - написал глава Тульской области.
По словам Миляева, женщина долгие годы работала операционной медсестрой, а сейчас продолжает помогать пациентам в клинико‑диагностическом центре. Равза Ткачева имеет 40-летний опыт работы.
Губернатор добавил, что авиакомпания S7 Airlines официально выразила благодарность медсестре.
Врач хоккейного клуба спас пассажирку на борту самолета
16 января, 13:16