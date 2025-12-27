https://ria.ru/20251227/mechta-2065059055.html
Дед Мороз рассказал о своей мечте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз в интервью РИА Новости рассказал, что его главной мечтой является благополучие и мир на всей планете и чтобы люди научились внимательно слушать и беречь друг друга.
"Главная моя мечта - мир во всем мире, в сердцах и домах. Желаю, чтобы на всей планете царило благополучие, а люди научились внимательно слушать, правильно слышать и трепетно беречь друг друга", - сказал он.
"Год выдался радостным и добрым! Сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной. Со всех сторон света, из разных городов и деревень, больших да малых, целые ватаги ребятишек ко мне в гости приезжали. Смех в моем тереме, как птичий щебет, не смолкал на радость мне, старику. Добро умножилось, чувствую! В мире стало больше "спасибо" и "помоги". Люди будто вспомнили, что чудеса - не только моя работа, а дело общее. Помогают друг другу, ближнего из беды выручают, слова ласковые и вежливые говорят. Это ж дороже любого подарка!" - сказал зимний волшебник.