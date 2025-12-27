https://ria.ru/20251227/mamdani-2065007969.html
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе" - РИА Новости, 27.12.2025
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
Избранный мэр Нью-Йорка, демократический социалист Зохран Мамдани приглашает отпраздновать свою инаугурацию на вечеринке снаружи городской Ратуши на Бродвее 1... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:29:00+03:00
2025-12-27T02:29:00+03:00
2025-12-27T02:29:00+03:00
нью-йорк (город)
зохран мамдани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053186652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3dcd7fbb00accd9f95cc0969bffc3b8.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060693421.html
https://ria.ru/20251208/mamdani-2060465667.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053186652_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_379f1b2c2e58dc66270b3c22cd8c81d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), зохран мамдани
Нью-Йорк (город), Зохран Мамдани
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе" Никсон
НЬЮ-ЙОРК, 27 дек - РИА Новости. Избранный мэр Нью-Йорка, демократический социалист Зохран Мамдани приглашает отпраздновать свою инаугурацию на вечеринке снаружи городской Ратуши на Бродвее 1 января, поддерживать нового градоначальника будет звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон, следует из поступившего в РИА Новости сообщения.
Мамдани
выиграл ноябрьские выборы мэра и с полуночи первого января в кратчайший срок принесет присягу для вступления в должность. Он станет первым мэром-мусульманином и одним из самых молодых градоначальников.
Под "инаугурационную вечеринку на районе", как она называется в поступившем приглашении, закроют несколько кварталов в Финансовом районе, где находится городская ратуша и Уолл-Стрит. "Двери откроются в 11 часов, мероприятие продлится до 3 часов после полудня (23:00 мск) 1 января", - говорится в сообщении.
Желающим посетить мероприятие требуется подтвердить участие.
Звездными гостями вечеринки станет актер Джон Туртурро и исполнительница одной из главных ролей в "Сексе в большом городе" Синтия Никсон.
Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом. Но после встречи 21 ноября в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке
при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.
Мамдани после инаугурации переедет из своей квартиры в Квинсе в особняк Грейси - официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.