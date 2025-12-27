Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"

НЬЮ-ЙОРК, 27 дек - РИА Новости. Избранный мэр Нью-Йорка, демократический социалист Зохран Мамдани приглашает отпраздновать свою инаугурацию на вечеринке снаружи городской Ратуши на Бродвее 1 января, поддерживать нового градоначальника будет звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон, следует из поступившего в РИА Новости сообщения.

Мамдани выиграл ноябрьские выборы мэра и с полуночи первого января в кратчайший срок принесет присягу для вступления в должность. Он станет первым мэром-мусульманином и одним из самых молодых градоначальников.

Под "инаугурационную вечеринку на районе", как она называется в поступившем приглашении, закроют несколько кварталов в Финансовом районе, где находится городская ратуша и Уолл-Стрит. "Двери откроются в 11 часов, мероприятие продлится до 3 часов после полудня (23:00 мск) 1 января", - говорится в сообщении.

Желающим посетить мероприятие требуется подтвердить участие.

Звездными гостями вечеринки станет актер Джон Туртурро и исполнительница одной из главных ролей в "Сексе в большом городе" Синтия Никсон.

Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом. Но после встречи 21 ноября в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.