Рейтинг@Mail.ru
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 27.12.2025 (обновлено: 15:48 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/makron-2065062784.html
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона - РИА Новости, 27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон меняет позицию в отношении диалога с Москвой, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца, обратил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:37:00+03:00
2025-12-27T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
франция
россия
эммануэль макрон
фридрих мерц
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065057311.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2065001334.html
германия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, гленн дизен, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Гленн Дизен, Владимир Путин
"Победа над Россией". На Западе указали на важную деталь в словах Макрона

Дизен указал на смену позиции Макрона по России на фоне воинствующего Мерца

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон меняет позицию в отношении диалога с Москвой, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца, обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Четкий сигнал" Зеленскому от Путина и Трампа встревожил депутата Рады
14:44
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Эммануэля Макрона о необходимости провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Так, канцлер ФРГ не считает предложение главы Пятой республики "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
В ответ Макрону представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Стармер обсудил Украину с Макроном и Мерцем
Вчера, 23:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияФранцияРоссияЭммануэль МакронФридрих МерцГленн ДизенВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала