Макрон подписал закон о финансировании госинститутов

ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал специальный закон о финансировании государственных институтов в отсутствие бюджета на 2026 год, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на субботний выпуск официального журнала республики.

Проект специального закона о финансировании государственных институтов на фоне отсутствия принятого бюджета на 2026 год был единогласно одобрен 23 декабря обоими палатами французского парламента. Этот закон предусматривает продление действия госбюджета 2025 года на начало следующего года, пока дискуссии по проекту бюджета не возобновятся в январе.

Эммануэль Макрон подписал специальный закон, который позволяет временно решить проблему отсутствия (государственного – ред.) бюджета на 2026 год", - говорится в материале.

В октябре премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что представленный кабмином проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов, заморозку пенсий по старости и социальных выплат на уровне 2025 года. Эти положения были в дальнейшем фактически отменены в результате многочисленных поправок.

В ноябре депутаты Национального собрания практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего законопроект отправился в Сенат, но без ранее принятых поправок. Сенаторы в свою очередь проект госбюджета поддержали по итогам голосования 15 декабря, в свете чего была создана совместная паритетная комиссия двух палат, целью которой была разработка компромиссного законопроекта.