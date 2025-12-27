https://ria.ru/20251227/maduro-2065006797.html
Дух Гитлера до сих пор бродит по миру, считает Мадуро
Дух Адольфа Гитлера до сих пор бродит по миру, кружась вокруг мировой власти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
венесуэла
москва
николас мадуро
адольф гитлер
Дух Гитлера до сих пор бродит по миру, считает Мадуро
