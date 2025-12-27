Рейтинг@Mail.ru
01:50 27.12.2025
Дух Гитлера до сих пор бродит по миру, считает Мадуро
Дух Гитлера до сих пор бродит по миру, считает Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Дух Адольфа Гитлера до сих пор бродит по миру, кружась вокруг мировой власти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Он напомнил, что в мае посетил Москву, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
"Победа Красной армии, Советского Союза разделила историю человечества надвое - на до и после варварства Гитлера... Гитлеровский дух (до сих пор - ред.) бродит (по миру - ред.), кружась вокруг мировой власти", - сказал Мадуро на встрече с вице-президентами. Заявление транслировалось в его Telegram-канале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мадуро сообщил о продвижении закона о судоходстве в условиях пиратства
23 декабря, 03:12
 
В миреВенесуэлаМоскваНиколас МадуроАдольф Гитлер
 
 
