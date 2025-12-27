Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ - РИА Новости, 27.12.2025
00:53 27.12.2025
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ
Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в пятницу подверглись нападениям вооружённых сил Израиля, сообщила информационная служба ООН в Женеве. РИА Новости, 27.12.2025
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ

ООН: миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ

© AP Photo / Ariel SchalitПатруль Временных силы ООН в Ливане
Патруль Временных силы ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Патруль Временных силы ООН в Ливане. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 дек - РИА Новости. Миротворческие силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в пятницу подверглись нападениям вооружённых сил Израиля, сообщила информационная служба ООН в Женеве.
"Сегодня утром интенсивный пулеметный огонь с позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к югу от "голубой линии" попал в зону действия патруля миротворцев ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), проверявшего блокпост в деревне Бастарра. Стрельба последовала за взрывом гранаты неподалеку. Хотя техника ЮНИФИЛ не пострадала, звук выстрелов и взрыв привели к легкой контузии одного миротворца", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что параллельно с этим в деревне Кфар-Шуба другой патруль миротворцев, выполнявший рутинную оперативную задачу, также сообщил о стрельбе из пулемета с израильской стороны в непосредственной близости от своих позиций.
Как отметили в ООН, ЮНИФИЛ заранее проинформировала ЦАХАЛ о деятельности в этих районах, следуя обычной практике патрулирования в чувствительных районах вблизи "голубой линии".
"Нападения на миротворцев или вблизи них являются серьезными нарушениями резолюции 1701 Совета Безопасности. Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить агрессивное поведение и нападения на миротворцев или вблизи них, работающих во имя мира и стабильности вдоль "голубой линии", - заявили в ООН.
В пятницу ливанское национальное агентство NNA передавало, что израильская боевая авиация нанесла серии ударов по районам на востоке и юге Ливана. Также сообщалось о серии ударов в горных районах Хермель на востоке страны.
В четверг в результате ударов израильских беспилотников на востоке и юге Ливана погибли три человека, один получил ранения. Аналогичные атаки израильских БПЛА были осуществлены на юге Ливана в среду, тогда погиб один человек, и во вторник, когда погибли трое, включая военнослужащего армии Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна 19 декабря заявила, что третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января 2026 года.
