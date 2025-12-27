Рейтинг@Mail.ru
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
27.12.2025
11:44 27.12.2025
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
в мире
литва
финляндия
владимир зеленский
оон
совет национальной безопасности и обороны украины
вильнюс
литва
финляндия
вильнюс
в мире, литва, финляндия, владимир зеленский, оон, совет национальной безопасности и обороны украины, вильнюс
В мире, Литва, Финляндия, Владимир Зеленский, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вильнюс
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащий литовской армии
Военнослужащий литовской армии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащий литовской армии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Литва официально перестала состоять в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин по истечении полугода с момента уведомления ООН об этом решении Вильнюса, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. 27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции", - говорится в сообщении.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На Украине, в Прибалтике и Европе возникают ростки нацизма, заявил историк
Вчера, 09:20
Издание напомнило, что ранее сообщалось о готовности Литвы и Финляндии в следующие годы начать собственное производство противопехотных мин как для внутренних поставок, так и для отправки на Украину, а власти Литвы планировали потратить 800 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых и противопехотных мин.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России
10:54
 
В мире, Литва, Финляндия, Владимир Зеленский, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вильнюс
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
