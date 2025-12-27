Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Литва официально перестала состоять в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин по истечении полугода с момента уведомления ООН об этом решении Вильнюса, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"В субботу Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление и производство противопехотных мин. 27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции", - говорится в сообщении.
Издание напомнило, что ранее сообщалось о готовности Литвы и Финляндии в следующие годы начать собственное производство противопехотных мин как для внутренних поставок, так и для отправки на Украину, а власти Литвы планировали потратить 800 миллионов евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых и противопехотных мин.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Сейм Польши также принял закон о денонсации соглашения. Выход из Оттавской конвенции утвердил и президент Финляндии. Украинский парламентарий Роман Костенко сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из конвенции.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.