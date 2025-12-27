Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Литва официально перестала состоять в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин по истечении полугода с момента уведомления ООН об этом решении Вильнюса, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.