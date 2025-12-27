СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России

Обозреватель отметил, что новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам Литвы предпринимать по отношению к подозреваемым такие меры, как слежка и сбор информации, обыск имущества, включая дома и автомобили, в любое время без постановления суда. Все эти меры могут осуществляться тайно, без ведома или согласия лиц, а местные власти объясняют свои действия необходимостью обеспечения безопасности.