МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Литовские спецслужбы под предлогом борьбы с "российской угрозой" получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"В связи с нынешней параноидальной атмосферой в Литве, как и в других странах Прибалтики, по поводу предполагаемой "российской угрозы" ожидается, что сотрудники спецслужб будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией", — говорится в материале.
Обозреватель отметил, что новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам Литвы предпринимать по отношению к подозреваемым такие меры, как слежка и сбор информации, обыск имущества, включая дома и автомобили, в любое время без постановления суда. Все эти меры могут осуществляться тайно, без ведома или согласия лиц, а местные власти объясняют свои действия необходимостью обеспечения безопасности.
"Если ситуация в регионе продолжит ухудшаться и русская диаспора столкнется с серьезными угрозами, Москве, вероятно, придется принять меры. Один из основополагающих принципов российской внешней политики — это защита русских эмигрантов. Москва никогда не будет мириться с преследованиями со стороны авторитарных режимов в отношении русских, проживающих за границей. Например, именно преследование этнических русских стало причиной нынешнего конфликта на территории Украины", — говорится в публикации.
В МИД России не раз заявляли, что Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
