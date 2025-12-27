Рейтинг@Mail.ru
10:54 27.12.2025 (обновлено: 15:27 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/litva-2065033600.html
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России - РИА Новости, 27.12.2025
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России
Литовские спецслужбы под предлогом борьбы с "российской угрозой" получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:54:00+03:00
2025-12-27T15:27:00+03:00
в мире
москва
россия
литва
владимир путин
брикс
в мире, москва, россия, литва, владимир путин, брикс
В мире, Москва, Россия, Литва, Владимир Путин, БРИКС
СМИ рассказали о провокационном шаге Литвы против России

InfoBRICS: в Литве начнут преследовать граждан, имеющих связи с РФ

© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© iStock.com / Agustavop
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Литовские спецслужбы под предлогом борьбы с "российской угрозой" получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"В связи с нынешней параноидальной атмосферой в Литве, как и в других странах Прибалтики, по поводу предполагаемой "российской угрозы" ожидается, что сотрудники спецслужб будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией", — говорится в материале.
Печоры - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ: Эстония устроила провокацию против России
Вчера, 13:31
Обозреватель отметил, что новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам Литвы предпринимать по отношению к подозреваемым такие меры, как слежка и сбор информации, обыск имущества, включая дома и автомобили, в любое время без постановления суда. Все эти меры могут осуществляться тайно, без ведома или согласия лиц, а местные власти объясняют свои действия необходимостью обеспечения безопасности.
"Если ситуация в регионе продолжит ухудшаться и русская диаспора столкнется с серьезными угрозами, Москве, вероятно, придется принять меры. Один из основополагающих принципов российской внешней политики — это защита русских эмигрантов. Москва никогда не будет мириться с преследованиями со стороны авторитарных режимов в отношении русских, проживающих за границей. Например, именно преследование этнических русских стало причиной нынешнего конфликта на территории Украины", — говорится в публикации.
В МИД России не раз заявляли, что Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию
08:31
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
