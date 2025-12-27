"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Дональд Трамп анонсировал создание новых Военно-морских сил и назвал их "золотым флотом". По замыслу американского президента, ядром должны стать корабли типа "Трамп" — "самые большие и мощные в истории". По словам хозяина Белого дома, к строительству двух первых вымпелов приступят уже в ближайшем будущем. Что известно об этом проекте — в материале РИА Новости.

Ответ "Орланам"

Трамп со свойственным ему максимализмом обозначил класс новых вымпелов как линейные корабли. Линкоры с мощным артиллерийским вооружением доминировали на морских полях сражений в первой половине прошлого века. Красивые, мощные, бронированные колоссы. Но на глиняных ногах. С появлением авианосцев их век плавно пошел к закату. Чудовищные орудия главного калибра и монструозные бортовые батареи ПВО не могли спасти от воздушных стай бомбардировщиков и торпедоносцев. В последний раз пушки американских линейных кораблей прогремели во время операции "Буря в пустыне". Потом их вывели из ВМС США.

И вот Трамп решил вернуть линкоры в мировое военно-морское дело. Об этом проекте информации пока немного. Хозяин Белого дома сопроводил свой анонс публикацией слайдов с ТТХ. Но эти корабли существуют лишь в набросках. Их еще предстоит разработать, изыскать деньги на это — и, главное, утвердить в соответствующей комиссии Пентагона.

По документам корабль выглядит внушительно. Водоизмещение — 30 тысяч тонн, длина — порядка 260 метров, скорость — больше 30 узлов. По габаритам перспективный вымпел примерно соответствует российским тяжелым атомным ракетным крейсерам проекта 1144 "Орлан". Их, кстати, в НАТО классифицируют как Battlecruiser — линейные крейсеры. В годы Второй мировой корабли этого класса поддерживали линкоры и сами нередко оказывались ядром военно-морских соединений.

Главный калибр

Подобно тяжелому крейсеру типа "Орлан", перспективные "Трампы" получат широчайшую номенклатуру вооружений. В теории. На практике же большая часть этих средств поражения существует только на бумаге. И вряд ли попытка впихнуть все новинки в одну морскую платформу, чтобы сделать ее "универсальным морским солдатом", приведут к чему-нибудь хорошему.

Согласно опубликованным Пентагоном слайдам, "Трампы" оснастят сразу несколькими орудиями главного калибра. Во-первых, это неназванное число ранее не анонсированных Вашингтоном ракет SLCMN: Surface Launch Cruise Missile — Nuclear (крылатая ракета "поверхность — поверхность" — ядерная). То есть американский лидер решил воссоздать класс надводных кораблей, способных нести стратегические вооружения.

Во-вторых, по 12 ячеек CPS, перспективных ракет проекта Conventional Prompt Strike — "Неядерный быстрый удар". Это оружие баллистического класса дальностью до трех тысяч километров. Заявляли, что боевой блок ракеты сможет развивать скорость до шести-семи тысяч километров в час. Но большинство испытательных пусков CPS закончилось отказами. И когда перспективную ракету примут на вооружение — неясно.

Наконец, 128 ячеек вертикального пуска Mk 41. Это универсальные установки для крылатых "Томагавков", противолодочных ASROC, зенитных ракет семейства Standard и других. Mk 41 — основной ударный комплекс действующих американских крейсеров и эсминцев. Его интеграция в состав вооружения перспективных "Трампов" вполне логична.

Научная фантастика

А вот выбор вспомогательного вооружения нелогичен. Если два пятидюймовых (127-миллиметровых) скорострельных орудия еще реалистичны, то пушка-рельсотрон мощностью 32 мегаджоуля — из области фантастики. "Рэйлган" американцы изначально собирали под стелс-эсминцы класса Zumwalt. Однако проект признали бесперспективным и вооружили "Замволты" классическими "Томагавками". Вероятно, теперь в мертвую программу вдохнут новую жизнь.

Кроме того, для обороны от противокорабельных ракет — две лазерные установки мощностью 300 или 600 киловатт. Предполагается, что они будут сбивать ПКР на подлете, "нагревая" их боевые части направленным пучком энергии. Но на сегодняшний день штатных корабельных лазерных батарей, испытанных и освоенных в серийном производстве, нет ни у одного государства в мире. Главная трудность — источник питания.

И лазеры, и рельсотрон требуют колоссальной энергии. Дизель-электрикой не обойтись, если только корабль не собираются использовать исключительно в прибрежной зоне. Вероятно, американский "Трамп", как и российский "Орлан", придется оборудовать ядерной энергетической установкой. Американцы строят отличные, надежные реакторы для подводных лодок. Но такого же опыта с надводными кораблями у них нет. Как и соответствующих производств.

Слишком сложные

Экипаж чудо-корабля — 650-850 человек, что сопоставимо с российскими "Орланами" — "Петром Великим" и "Адмиралом Нахимовым", который готовится вернуться в строй после модернизации. По словам Трампа, в настоящий момент закладки ждут два головных линкора серии. А всего он нацелился на 20-25 кораблей. Но вряд ли американский бюджет это потянет. Там уже не раз надрывались на амбициозных военно-морских программах.

Те же стелс-эсминцы "Замволт" задумывались как суперкорабли-невидимки, вооруженные дальнобойными точными электромагнитными орудиями. Запланированную серию в 32 корабля сократили до трех. Потому что эсминцы "Арли Бёрк" стоят гораздо дешевле, а строить их проще.

Можно вспомнить и недавно закрытую программу фрегатов типа Constellation. Американцы попытались впихнуть в оригинальный корпус вымпела FREMM итальянского производства слишком много "отсебятины". Сроки проекта неоднократно сдвигались, а в итоге выяснилось, что в водоизмещение корабля класса "фрегат" все желаемое не уместить.