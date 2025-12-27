Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями

ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Один из четверых самостоятельно выбравшихся человек при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями, сообщил глава города Евгений Григорьев.

Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. "Его ищут. Четверо госпитализированы в ожоговое отделение, то есть при провале спаслись пять человек. Точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, потому что пока их невозможно допросить", - сказал собеседник агентства.

По словам главы Якутска , экстренный вызов на 112 поступил в субботу в 8.00 (2.00 мск).

"Один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением с адреса Мархинка 1, куда выбрался самостоятельно... под лед провалился автомобиль, выбрались четыре взрослых", - сообщил Григорьев в своем Telegram-канале.

Глава города принес соболезнования семьям погибших.

Он призвал жителей переезжать реку только по официальным переправам.

Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. "Его ищут. Четверо госпитализированы в ожоговое отделение, то есть при провале спаслись пять человек. Точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, потому что пока их невозможно допросить", - сказал собеседник агентства.