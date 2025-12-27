https://ria.ru/20251227/led-2065016457.html
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями
Один из четверых самостоятельно выбравшихся человек при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями, сообщил глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 27.12.2025
ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Один из четверых самостоятельно выбравшихся человек при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями, сообщил глава города Евгений Григорьев.
Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. "Его ищут. Четверо госпитализированы в ожоговое отделение, то есть при провале спаслись пять человек. Точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, потому что пока их невозможно допросить", - сказал собеседник агентства.
По словам главы Якутска
экстренный вызов на 112 поступил в субботу в 8.00 (2.00 мск).
"Один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением с адреса Мархинка 1, куда выбрался самостоятельно... под лед провалился автомобиль, выбрались четыре взрослых", - сообщил Григорьев
в своем Telegram-канале.
Глава города принес соболезнования семьям погибших.
Он призвал жителей переезжать реку только по официальным переправам.
В МЧС
по региону в субботу сообщили, что машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве. По данным прокуратуры, они погибли. Начата проверка.