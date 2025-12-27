Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями - РИА Новости, 27.12.2025
06:36 27.12.2025
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями - РИА Новости, 27.12.2025
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями
Один из четверых самостоятельно выбравшихся человек при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями, сообщил глава города Евгений Григорьев. РИА Новости, 27.12.2025
якутск
Происшествия, Якутск, Евгений Григорьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший при провале под лед в Якутске эвакуирован с обморожениями

Пострадавший при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями

ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Один из четверых самостоятельно выбравшихся человек при провале под лед машины в Якутске эвакуирован с обморожениями, сообщил глава города Евгений Григорьев.
Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. "Его ищут. Четверо госпитализированы в ожоговое отделение, то есть при провале спаслись пять человек. Точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, потому что пока их невозможно допросить", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Брянской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 18:19
По словам главы Якутска, экстренный вызов на 112 поступил в субботу в 8.00 (2.00 мск).
"Один пострадавший эвакуирован с обморожениями и переохлаждением с адреса Мархинка 1, куда выбрался самостоятельно... под лед провалился автомобиль, выбрались четыре взрослых", - сообщил Григорьев в своем Telegram-канале.
Глава города принес соболезнования семьям погибших.
Он призвал жителей переезжать реку только по официальным переправам.
Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. "Его ищут. Четверо госпитализированы в ожоговое отделение, то есть при провале спаслись пять человек. Точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, потому что пока их невозможно допросить", - сказал собеседник агентства.
В МЧС по региону в субботу сообщили, что машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в транспортном средстве. По данным прокуратуры, они погибли. Начата проверка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП
Вчера, 18:15
 
ПроисшествияЯкутскЕвгений ГригорьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
