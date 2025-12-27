Рейтинг@Mail.ru
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова
16:56 27.12.2025 (обновлено: 19:39 27.12.2025)
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова - РИА Новости, 27.12.2025
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова
Власти Латвии снова проявили себя как отъявленные русофобы, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 27.12.2025
в мире, латвия, россия, прибалтика, сергей миронов, владимир путин
В мире, Латвия, Россия, Прибалтика, Сергей Миронов, Владимир Путин
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова

Миронов: Латвия пробила дно, введя штрафы за салют по московскому времени

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Латвии снова проявили себя как отъявленные русофобы, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, об этом он написал в Telegram-канале.
Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками", — написал он.
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25 декабря, 15:53
По его словам, размер штрафов ощутимый: до 350 евро для физлиц и до 1400 для организаций.
Миронова возмутило то, что "эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии".
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию
08:31
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.
Рига - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
09:37
 
В миреЛатвияРоссияПрибалтикаСергей МироновВладимир Путин
 
 
