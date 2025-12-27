"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Латвии снова проявили себя как отъявленные русофобы, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, размер штрафов ощутимый: до 350 евро для физлиц и до 1400 для организаций.
Миронова возмутило то, что "эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии".
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.