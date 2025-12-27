В посольстве отметили интерес молодежи из Латвии к переезду в Россию

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Интерес к переселению из Латвии в РФ проявляют не только попавшие под дискриминационные миграционные нормы преимущественно пожилые люди, но и молодежь, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

"Российская сторона, наряду с отстаиванием прав наших граждан, активно работает, что называется, на "приём" русскоязычных соотечественников, желающих переселиться в Россию", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, посольство совместно с офисом по оказанию содействия в переселении соотечественников при консульском отделе оказывает помощь желающим вернуться на Родину - как в рамках реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, так и по линии двустороннего межправительственного соглашения от 1993 года.

"Примечательно, что высокий интерес к переселению в нашу страну проявляют не только лица, попавшие под дискриминационные миграционные нормы (преимущественно пожилые люди – ред.), но и много представителей молодёжи, выразивших самостоятельное желание связать свою судьбу с Россией", - отметил временный поверенный в делах России в Латвии

Он сообщил, что об этих тенденциях красноречиво говорит и статистика - если в 2021 году было зафиксировано порядка 5 тысяч обращений за получением консультации по вопросу переселения в Россию, то в последние два года данный показатель уверенно достигает отметки в 20 тысяч.

Конституционный суд Латвии ранее посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico , что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.

Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина , который заявил, что ситуация с выселением граждан РФ в Латвии является геноцидом, Госдума должна занять жесткую позицию.