Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Граждане РФ пытаются оспорить в Латвии аннулирование ВНЖ, но решений в их пользу пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

"Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях - они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян. Тем не менее и в таких случаях у них остаются возможности задействования в том числе международных механизмов защиты своих прав", - сказал Касаткин.

По его словам, согласно официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года реализации дискриминационных норм по переоформлению ВНЖ, затронувшей около 30 тысяч проживающих в Латвии россиян, почти 15 тысячам удалось получить статус постоянного жителя ЕС , 5,9 тысячи оформили временный ВНЖ, 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру "легализации" на том или ином этапе, около 3 тысяч самостоятельно покинули Латвию, 10 человек подверглись антигуманной процедуре депортации.

"Несмотря на то, что латвийские власти к самой процедуре депортации прибегают редко, очевидно, принимая во внимание крайне высокие для себя репутационные издержки от широкого медийного и общественного резонанса, который вызывает каждый подобный случай высылки, сама ситуация с реализацией миграционных поправок, тем не менее, по-прежнему носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает преимущественно пожилых людей, испытывающих трудности с прохождением всей бюрократической "экзекуции" и сдачей экзамена по латышскому языку", - отметил временный поверенный в делах России в Латвии.

Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего - сдать экзамен по латышскому языку и заполнить так называемые антироссийские "опросники".

Ранее посольство РФ в Латвии сообщило РИА Новости, что согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную "депортацию" - такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии.