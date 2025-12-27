Рейтинг@Mail.ru
Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 27.12.2025 (обновлено: 07:13 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/latviya-2065016617.html
Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве
Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве - РИА Новости, 27.12.2025
Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве
Граждане РФ пытаются оспорить в Латвии аннулирование ВНЖ, но решений в их пользу пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:44:00+03:00
2025-12-27T07:13:00+03:00
латвия
россия
рига
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039851_0:173:3033:1879_1920x0_80_0_0_778b8c59c933b4422707f13f6e7e9c2d.jpg
https://ria.ru/20251225/pochta-2064705883.html
https://ria.ru/20251218/zaharova-2062965214.html
https://ria.ru/20251124/gordeev-2057262540.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039851_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_d2208938a3d96446957dbd6b02cfcfed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, рига, евросоюз, politico
Латвия, Россия, Рига, Евросоюз, Politico
Россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии, заявили в посольстве

Касаткин: граждане России не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и ЕС
Флаги Латвии и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Граждане РФ пытаются оспорить в Латвии аннулирование ВНЖ, но решений в их пользу пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
"Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях - они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян. Тем не менее и в таких случаях у них остаются возможности задействования в том числе международных механизмов защиты своих прав", - сказал Касаткин.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву и Эстонию
25 декабря, 18:44
По его словам, согласно официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года реализации дискриминационных норм по переоформлению ВНЖ, затронувшей около 30 тысяч проживающих в Латвии россиян, почти 15 тысячам удалось получить статус постоянного жителя ЕС, 5,9 тысячи оформили временный ВНЖ, 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру "легализации" на том или ином этапе, около 3 тысяч самостоятельно покинули Латвию, 10 человек подверглись антигуманной процедуре депортации.
"Несмотря на то, что латвийские власти к самой процедуре депортации прибегают редко, очевидно, принимая во внимание крайне высокие для себя репутационные издержки от широкого медийного и общественного резонанса, который вызывает каждый подобный случай высылки, сама ситуация с реализацией миграционных поправок, тем не менее, по-прежнему носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает преимущественно пожилых людей, испытывающих трудности с прохождением всей бюрократической "экзекуции" и сдачей экзамена по латышскому языку", - отметил временный поверенный в делах России в Латвии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Захарова рассказала об ответе России на изъятие "Дома Москвы" в Латвии
18 декабря, 16:21
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего - сдать экзамен по латышскому языку и заполнить так называемые антироссийские "опросники".
Ранее посольство РФ в Латвии сообщило РИА Новости, что согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную "депортацию" - такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии.
Кроме того, у подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии. Это - оформление временного ВНЖ при наличии в Латвии близких родственников, досудебное и судебное оспаривание решения УДГМ, получение разрешения на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов.
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
24 ноября, 21:27
 
ЛатвияРоссияРигаЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала