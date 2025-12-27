https://ria.ru/20251227/kursk-2065047460.html
На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 миллионов рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске
. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения.
Перинатальный центр занимает историческое здание площадью 2640 квадратных метров в центре Курска.
"Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".