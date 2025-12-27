На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей

Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения.

"Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе.