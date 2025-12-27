Рейтинг@Mail.ru
На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
13:16 27.12.2025
На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
курск, курская область, михаил мишустин
Курск, Курская область, Михаил Мишустин
На ремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 миллионов рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения.
Перинатальный центр занимает историческое здание площадью 2640 квадратных метров в центре Курска.
"Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".
