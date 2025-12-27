Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 27.12.2025 (обновлено: 14:46 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/kupyansk-2065045448.html
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ
Российские военные зачищают здания в Купянске от остатков украинских боевиков, сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:46:00+03:00
2025-12-27T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065045748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2402af4e2c3b98d806cf9a3b9839b0b.jpg
https://ria.ru/20251219/putinr-2063177439.html
https://ria.ru/20251225/operatory-2064504891.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец об удержании позиций в Купянске
Купянск контролирует 6-я гвардейская армия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны. Бойцы российских подразделений рассказали об удержании позиций в городе и продолжении его зачистки от неприятеля.
2025-12-27T12:46
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065045748_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e28ed4ed1d3137701c9c1415ef78bcde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Харьковская область
Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ

ВС России зачищают здания и подвалы от разрозненных групп ВСУ в Купянске

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные зачищают здания в Купянске от остатков украинских боевиков, сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Тайфун.
"Производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника", — сказал боец, чьи слова приводит Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
У группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска, нет шансов, заявил Путин
19 декабря, 12:25
Как отметил ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, российские войска продолжат твердо стоять на позициях в Купянске и уничтожать мелкие шайки ВСУ, "забившихся по норам".
В свою очередь, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики якобы находятся на местном комбинате.
"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. ВСУ тут нет и быть не может", — подчеркнул он.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
25 декабря, 08:35
По словам главы пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки противника прорваться к Купянску: за двое суток бойцы отразили пять контратак в районах Благодатовки, Прокоповки, Осиново, Болдыревки и Моначиновки.
Потери украинской армии составили более 20 военных, пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера".
Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, сейчас перед армией стоит важная задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала