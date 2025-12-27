Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные зачищают здания в Купянске от остатков украинских боевиков, сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Тайфун.

"Производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника", — сказал боец, чьи слова приводит Минобороны.

Как отметил ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, российские войска продолжат твердо стоять на позициях в Купянске и уничтожать мелкие шайки ВСУ , "забившихся по норам".

В свою очередь, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики якобы находятся на местном комбинате.

"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. ВСУ тут нет и быть не может", — подчеркнул он.

По словам главы пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки противника прорваться к Купянску: за двое суток бойцы отразили пять контратак в районах Благодатовки, Прокоповки, Осиново, Болдыревки и Моначиновки.

Потери украинской армии составили более 20 военных, пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера".

Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области . Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.