Российские бойцы рассказали о зачистке Купянска от боевиков ВСУ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные зачищают здания в Купянске от остатков украинских боевиков, сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Тайфун.
Боец об удержании позиций в Купянске
Купянск контролирует 6-я гвардейская армия группировки войск "Запад", сообщило Минобороны.
Бойцы российских подразделений рассказали об удержании позиций в городе и продолжении его зачистки от неприятеля.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные зачищают здания в Купянске от остатков украинских боевиков, сообщил командир роты 1843-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Тайфун.
"Производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника", — сказал боец, чьи слова приводит Минобороны.
Как отметил ротный 1427-го мотострелкового полка с позывным Уран, российские войска продолжат твердо стоять на позициях в Купянске и уничтожать мелкие шайки ВСУ
, "забившихся по норам".
В свою очередь, командир штурмовой группы 1486-го мотострелкового полка с позывным Колосс опроверг сообщения о том, что украинские боевики якобы находятся на местном комбинате.
"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. ВСУ тут нет и быть не может", — подчеркнул он.
По словам главы пресс-центра группировки "Запад" Ивана Бигмы, подразделения 6-й армии пресекают попытки противника прорваться к Купянску: за двое суток бойцы отразили пять контратак в районах Благодатовки, Прокоповки, Осиново, Болдыревки и Моначиновки.
Потери украинской армии составили более 20 военных, пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера".
Начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов
20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска. Это был один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области
. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, сейчас перед армией стоит важная задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол.