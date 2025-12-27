Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри - РИА Новости, 27.12.2025
11:19 27.12.2025
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри
Дорогу на плато горы Ай-Петри закрыли в Крыму до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба минтранса республики.
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри

Плато Ай-Петри в Крыму
Плато Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Дорогу на плато горы Ай-Петри закрыли в Крыму до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба минтранса республики.
"Со стороны Ялты до плато Ай-Петри движение временно ограничено для всех механических транспортных средств на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Проезд также закрыт и со стороны Бахчисарая. На плато горы находится туристический горно-тематический парк. Экскурсии на плато временно закрыли накануне из-за надвигающегося шторма.
В Крыму действует штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. По данным крымского управления МЧС РФ 27 и 28 декабря ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, очень сильные осадки, метель, гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
