В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри - РИА Новости, 27.12.2025
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри
Дорогу на плато горы Ай-Петри закрыли в Крыму до улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба минтранса республики. РИА Новости, 27.12.2025
ай-петри
республика крым
ялта
Дорогу на плато горы Ай-Петри закрыли в Крыму до улучшения погодных условий