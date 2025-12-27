Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025

Константинов назвал проект Зеленского по Украине вбросом
11:07 27.12.2025
Константинов назвал проект Зеленского по Украине вбросом
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом,... РИА Новости, 27.12.2025
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир константинов, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Владимир Константинов
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
 
 
