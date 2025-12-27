Константинов назвал проект Зеленского по Украине вбросом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.