В Крыму отменили ракетную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.

"Отбой ракетной опасности в республике Крым", - говорится в сообщении.

Сигнал об опасности поступил в 09.54 мск и был отменен в 10.22 мск.