https://ria.ru/20251227/krym-2065032308.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.12.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:46:00+03:00
2025-12-27T10:46:00+03:00
2025-12-27T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060864744_0:340:2020:1476_1920x0_80_0_0_df0eb49f0928aac2e77a1e99e50c8bcf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060864744_0:0:2020:1515_1920x0_80_0_0_0f64b4303d543a10d87d3c936148fb7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
На территории Крыма отменили ракетную опасность