В Туве подросток зарезал бывшего одноклассника

ИРКУТСК, 27 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве смертельно ранил ножом школьника, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

"Сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", — рассказали там.

Речь идет о школе № 1 села Кызыл-Мажалык. Личность подозреваемого установили. Погибшему было 17 лет. По данным МВД, он был бывшим одноклассником нападавшего.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка. Для установления причины смерти назначили экспертизу.