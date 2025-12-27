https://ria.ru/20251227/kriminal-2065074884.html
В Туве подросток зарезал бывшего одноклассника
В Туве подросток зарезал бывшего одноклассника - РИА Новости, 27.12.2025
В Туве подросток зарезал бывшего одноклассника
Семнадцатилетний учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве смертельно ранил ножом школьника, сообщили в управлении Следственного комитета по республике. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:33:00+03:00
2025-12-27T17:33:00+03:00
2025-12-27T18:54:00+03:00
происшествия
республика тыва
барун-хемчикский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251226/sud-2064965161.html
республика тыва
барун-хемчикский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика тыва, барун-хемчикский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туве подросток зарезал бывшего одноклассника
Учащийся техникума в Туве зарезал бывшего одноклассника на территории школы
ИРКУТСК, 27 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве смертельно ранил ножом школьника, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.
"Сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", — рассказали там.
Речь идет о школе № 1 села Кызыл-Мажалык. Личность подозреваемого установили. Погибшему было 17 лет. По данным МВД, он был бывшим одноклассником нападавшего.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка. Для установления причины смерти назначили экспертизу.
Министерство образования республики начало служебное расследование. Межведомственная рабочая группа выехала на место преступления. Проводится экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних.