Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/krasnodar-2065116139.html
В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов
В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов - РИА Новости, 27.12.2025
В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов
Новые правила для уличных музыкантов ввели в Краснодаре, теперь желающие должны согласовывать свои выступления минимум за 20 рабочих дней, брать обязательную... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T23:07:00+03:00
2025-12-27T23:07:00+03:00
краснодар
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/63/1506676378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2369d9c4fafe7471ef1188820737eda2.jpg
https://ria.ru/20251022/sud-2049849017.html
https://ria.ru/20251124/sud-2057191890.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/63/1506676378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5363da8859e522b3a5eaf4da603696e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, общество
Краснодар, Общество
В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов

Уличных музыкантов в Краснодаре обязали согласовывать выступления с властями

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина играет на скрипке на улице во время снегопада
Мужчина играет на скрипке на улице во время снегопада - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мужчина играет на скрипке на улице во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Новые правила для уличных музыкантов ввели в Краснодаре, теперь желающие должны согласовывать свои выступления минимум за 20 рабочих дней, брать обязательную оплату за выступления им запрещено, а число музыкантов в коллективе не должно превышать шести, следует из постановления городской администрации.
Так, желающий провести выступление в Краснодаре должен предоставить в городское управление культуры паспортные данные всех выступающих, дату, время начала и окончания выступления, название коллектива или творческий псевдоним (при наличии), жанр, планируемый репертуар и, при наличии, видеозапись с примером выступления. В заявлении также должен быть указан адрес открытой площадки для уличного выступления в соответствии с утвержденным списком.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал уличного музыканта Женьку Радость на 14 дней
22 октября, 14:51
"Заявление подаётся заявителем в управление культуры не позднее 20 рабочих дней до начала уличного выступления", - говорится в документе.
Число музыкантов не должно превышать шести. Запрещается ненормативная лексика, политическая агитация, призывы к экстремизму и порча городского имущества.
"При проведении уличного выступления не допускается… занятие попрошайничеством или взимание обязательных платежей за выступления (денежные средства могут добровольно жертвоваться гражданами участникам уличных выступлений)", - говорится также в постановлении.
Согласно документу, уличные выступления можно проводить с 10.00 до 21.00 (совпадает с мск), а с 1 марта музыкантам будет также необходимо соблюдать перерыв с 13.00 до 15.00 в связи с краевым законом, который предусматривает запрет на нарушение тишины и покоя граждан.
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Защита Логиновой обжаловала штраф за исполнение песни Монеточки*
24 ноября, 16:41
 
КраснодарОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала