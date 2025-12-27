В Краснодаре ввели новые правила для уличных музыкантов

Мужчина играет на скрипке на улице во время снегопада. Архивное фото

Мужчина играет на скрипке на улице во время снегопада

КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Новые правила для уличных музыкантов ввели в Краснодаре, теперь желающие должны согласовывать свои выступления минимум за 20 рабочих дней, брать обязательную оплату за выступления им запрещено, а число музыкантов в коллективе не должно превышать шести, следует из постановления городской администрации.

Так, желающий провести выступление в Краснодаре должен предоставить в городское управление культуры паспортные данные всех выступающих, дату, время начала и окончания выступления, название коллектива или творческий псевдоним (при наличии), жанр, планируемый репертуар и, при наличии, видеозапись с примером выступления. В заявлении также должен быть указан адрес открытой площадки для уличного выступления в соответствии с утвержденным списком.

"Заявление подаётся заявителем в управление культуры не позднее 20 рабочих дней до начала уличного выступления", - говорится в документе.

Число музыкантов не должно превышать шести. Запрещается ненормативная лексика, политическая агитация, призывы к экстремизму и порча городского имущества.

"При проведении уличного выступления не допускается… занятие попрошайничеством или взимание обязательных платежей за выступления (денежные средства могут добровольно жертвоваться гражданами участникам уличных выступлений)", - говорится также в постановлении.