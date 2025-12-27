ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Украинская администрация и силовые структуры фактически покинули Красноармейск после того, как российские войска начали продвигаться в направлении населённых пунктов Новотроицкое и Шевченко, рассказал РИА Новости беженец Евгений.

"Когда российские войска Новотроицкое взяли и уже шли на Шевченко, администрации как таковой у нас в городе не было. Они говорили, что "мы здесь, мы с вами, мы в Покровске", но все прекрасно понимали, что их в городе нет", — заявил Евгений.

По его словам, чиновники покинули Красноармейск заранее, забрав документы и имущество, оставив жителей без управления и поддержки.

"Они всё вывезли ещё до этого. Им оставалось только взять и уехать — что они и сделали. Они знали, что будет дальше, и просто уезжали", — отметил собеседник.

Евгений добавил, что единственными представителями украинской стороны, которых можно было увидеть в городе, оставались волонтёры группы "Белые ангелы". Однако их визиты вызывали тревогу у местных жителей.

"Куда приезжали "Белые ангелы" — случались частые совпадения пролетов. Либо перед ними, либо после них прилетало. То же было, когда приезжал этот знаменитый голландец. Больше полиции никто не видел", — рассказал он.

При этом украинские власти, по словам беженца, продолжали заявлять о "патрулировании микрорайонов", хотя жители города не наблюдали присутствия силовиков.

"Они говорили, что патрулируют всё, что можно. Но на микрорайонах их никто не видел. Когда российская армия уже взяла Шевченко, их след простыл — скорее всего, боялись заезжать", — добавил Евгений.