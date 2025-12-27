Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о бегстве чиновников киевского режима из Красноармейска - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:01 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/krasnoarmeysk-2065010705.html
Беженец рассказал о бегстве чиновников киевского режима из Красноармейска
Беженец рассказал о бегстве чиновников киевского режима из Красноармейска - РИА Новости, 27.12.2025
Беженец рассказал о бегстве чиновников киевского режима из Красноармейска
Украинская администрация и силовые структуры фактически покинули Красноармейск после того, как российские войска начали продвигаться в направлении населённых... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T04:01:00+03:00
2025-12-27T04:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_0:354:2733:1891_1920x0_80_0_0_c0f467b5fc0c99653460ad184c7d2028.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064759152.html
https://ria.ru/20251225/krasnoarmeysk-2064624873.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_feb96c7409964a3aa6566ac4d955daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
Беженец рассказал о бегстве чиновников киевского режима из Красноармейска

РИА Новости: представители киевского режима заранее бежали из Красноармейска

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими военными Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Украинская администрация и силовые структуры фактически покинули Красноармейск после того, как российские войска начали продвигаться в направлении населённых пунктов Новотроицкое и Шевченко, рассказал РИА Новости беженец Евгений.
"Когда российские войска Новотроицкое взяли и уже шли на Шевченко, администрации как таковой у нас в городе не было. Они говорили, что "мы здесь, мы с вами, мы в Покровске", но все прекрасно понимали, что их в городе нет", — заявил Евгений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Беженец: ВСУ дали жителям Красноармейска 45 минут, чтобы покинуть дома
Вчера, 05:06
По его словам, чиновники покинули Красноармейск заранее, забрав документы и имущество, оставив жителей без управления и поддержки.
"Они всё вывезли ещё до этого. Им оставалось только взять и уехать — что они и сделали. Они знали, что будет дальше, и просто уезжали", — отметил собеседник.
Евгений добавил, что единственными представителями украинской стороны, которых можно было увидеть в городе, оставались волонтёры группы "Белые ангелы". Однако их визиты вызывали тревогу у местных жителей.
"Куда приезжали "Белые ангелы" — случались частые совпадения пролетов. Либо перед ними, либо после них прилетало. То же было, когда приезжал этот знаменитый голландец. Больше полиции никто не видел", — рассказал он.
При этом украинские власти, по словам беженца, продолжали заявлять о "патрулировании микрорайонов", хотя жители города не наблюдали присутствия силовиков.
"Они говорили, что патрулируют всё, что можно. Но на микрорайонах их никто не видел. Когда российская армия уже взяла Шевченко, их след простыл — скорее всего, боялись заезжать", — добавил Евгений.
Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
25 декабря, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала