https://ria.ru/20251227/kontrol-2065044647.html
Купянск находится под контролем войск "Запада", заявило Минобороны
Купянск находится под контролем войск "Запада", заявило Минобороны - РИА Новости, 27.12.2025
Купянск находится под контролем войск "Запада", заявило Минобороны
Город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", заявили в Минобороны РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:38:00+03:00
2025-12-27T12:38:00+03:00
2025-12-27T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677432_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_1e36ad63c84e83f1f1fc52aaf3d20b6a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677432_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2a92ea7fdcf582d0ce677284b5f3639d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Купянск находится под контролем войск "Запада", заявило Минобороны
Минобороны: подразделения 6-й гвардейской армии контролируют Купянск