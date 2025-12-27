Рейтинг@Mail.ru
00:48 27.12.2025 (обновлено: 00:56 27.12.2025)
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

© Фото : ЦТАККим Чен Ын
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что корейско-российские отношения в 2025 году еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, следует из телеграммы для президента РФ Владимира Путина, которая была опубликована Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории", - говорится в публикации.
Ким Чен Ын заявил, что никто не может разбить отношения и сплоченность народов РФ и КНДР. Лидер КНДР подчеркнул, что чувствует гордость за то, что вместе с Путиным создает и открывает "великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания дружбы" двух стран.
"Хочу еще раз заверить, что я, правительство КНДР и весь корейский народ всегда будут вместе с вами и братским народом России", - говорится в телеграмме.
Лидер КНДР отметил, что справедливость и правда, победа и слава всегда будут за Россией. Он также пожелал президенту России крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму
