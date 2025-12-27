Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что корейско-российские отношения в 2025 году еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, следует из телеграммы для президента РФ Владимира Путина, которая была опубликована Центральным телеграфным агентством Кореи ( Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что корейско-российские отношения в 2025 году еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, следует из телеграммы для президента РФ Владимира Путина, которая была опубликована Центральным телеграфным агентством Кореи ( ЦТАК ).

"В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории", - говорится в публикации.

"Хочу еще раз заверить, что я, правительство КНДР и весь корейский народ всегда будут вместе с вами и братским народом России", - говорится в телеграмме.