Китай отверг обвинения США в спекуляциях об арсенале
Китай отверг обвинения США в спекуляциях об арсенале - РИА Новости, 27.12.2025
Китай отверг обвинения США в спекуляциях об арсенале
США спекулируют об арсенале Китая, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение, КНР отвергает такие попытки, заявило посольство республики в Вашингтоне... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:08:00+03:00
2025-12-27T20:08:00+03:00
2025-12-27T20:08:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
китай
сша
вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
Китай отверг обвинения США в спекуляциях об арсенале
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США спекулируют об арсенале Китая, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение, КНР отвергает такие попытки, заявило посольство республики в Вашингтоне РИА Новости.
"Ежегодной публикацией такого отчета США
грубо вмешиваются во внутренние дела Китая
, злонамеренно искажают оборонную политику Китая, занимаются необоснованными спекуляциями о развитии военных возможностей США, прилагают все усилия для распространения слухов и очернения китайской армии", - сказал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне
Лю Пэнъюй.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию доклада министерства войны США конгрессу, где "военное строительство Китая" названо причиной уязвимости Штатов.
По словам высокопоставленного дипломата, документ изобилует неверными представлениями о Китае и геополитическими предубеждениями, а также "намеренно раздувает так называемую "китайскую военную угрозу" для введения международного сообщества в заблуждение".
"Китай решительно осуждает и категорически отвергает это", - подчеркнул Лю Пэнъюй.
Китай проводит политику обороны, а вооруженные силы страны - это залог стабильности в мире, заявил дипломат.
"Китай неуклонно проводит национальную политику в сфере обороны, направленную исключительно на защиту, и развивает военную мощь только для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития", - сказал официальный представитель посольства.
Как заявил высокопоставленный дипломат, китайская армия действует строго в соответствии с внутренним и международным правом и является силой, "способствующей миру, стабильности и прогрессу во всем мире".